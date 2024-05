Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunkener Autofahrer in Pforzheim gestoppt

Pforzheim (ots)

Betrunken mit dem Auto unterwegs gewesen ist am frühen Montagmorgen ein Toyota-Fahrer in der Pforzheimer Innenstadt.

Gegen 01.40 Uhr wurde eine Funkstreifenbesatzung des Polizeireviers Pforzheim-Nord auf einen Toyota-Lenker am Kreuzungsbereich "Am Waisenhausplatz Ecke Deimlingstraße" aufmerksam. Letztendlich konnte der Pkw, nach dem dieser auch Schlangenlinien fuhr, in der Deimlingstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei stellten die Beamten deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem 35-jährigen Mann fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,4 Promille. Der Fahrzeuglenker wurde durch die Einsatzkräfte die erforderliche Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Der Führerschein wurde sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen dem Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr.

