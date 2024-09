Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Autofahrer flüchtete nach Zusammenstoß mit Pedelec - 25-Jähriger leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf der B68 (Alfhausener Straße) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelec-Fahrer von einem Auto angefahren und verletzt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort und ließ den verletzten Radfahrer zurück. Die Polizei in Bramsche bittet nun dringend um Zeugenhinweise, die zur Identifizierung des flüchtigen Fahrzeugs oder Fahrers beitragen können. Der Vorfall ereignete sich gegen 7:15 Uhr an der Einmündung zur Straße Kolkhausgraben in Richtung Zuleiter, Fahrtrichtung Alfhausen. Es besteht der Verdacht, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen Volvo mit VEC-Kennzeichen handeln könnte. Hinweise nimmt die Polizei Bramsche unter der Telefonnummer 05461/94530 entgegen.

