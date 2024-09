Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diverse Einsätze für Polizei und Ordnungsaußendienst - Die Bilanz einer Brennpunktkontrolle

Am Donnerstag führte die Polizei Osnabrück zusammen mit dem Ordnungsaußendienst der Stadt Osnabrück eine Brennpunktkontrolle in der Innenstadt durch.

Zwischen 15 Uhr und 23 Uhr kontrollierten die Beamten an mehreren Brennpunkten in Summe 38 Personen. Dabei wurden 12 Platzverweise ausgesprochen. In Summe wurden 39 Sicherstellungen ausgesprochen. Wesentlich für diese verhältnismäßig hohe Zahl war die Kontrolle einer vierköpfigen Personengruppe in der Großen Straße. Das Streifenteam fand bei den Personen diverses Diebesgut. Die Lebensmittel wurden sichergestellt.

Weiterhin wurde an einigen Eckpunkten innerhalb der Verbotszone Verstöße gegen die AVZ festgestellt. Die Personen verstießen im Bereich der Johanniskirche sowie vor dem Supermarkt in der Johannisstraße gegen das Alkoholverbot. Der Verstoß wurde vermerkt. Entsprechende Verwarnungen wurden ausgesprochen.

Auch der Verbotszone angrenzende Parkhäuser wurden durch die Streifenteams kontrolliert. Hierbei wurde im Parkhaus am Kollegienwall Drogen aufgefunden. Die Polizisten beschlagnahmten das Kokain und brachten es zu einer Polizeidienststelle.

Um 21:30 Uhr wurde ein Streifenteam durch einen 26-Jährigen beleidigt, in dem er den Beamten den Mittelfinger zeigte. Als die Beamten den Osnabrücker in der Straße Am Landgericht kontrollierten, beleidigte der Mann die Beamten erneut und hielt ein Messer in der Hand. Als der Betrunkene einen Schritt in Richtung des Polizisten machte, überwältigten die Polizisten den Mann und brachten ihn zu einer Dienststelle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Das Messer wurde sichergestellt.

Vor der gemeinsamen Kontrolle kam es in der Wassermannstraße zu einem weiteren Sachverhalt. Um 14:22 Uhr verhielt sich ein 41-jähriger Mann verbal aggressiv gegenüber einem Mitarbeiter des Ordnungsaußendienstes. Zuvor schrie der Täter vorbeifahrende Autos an, darunter auch den Wagen des OAD. Während der darauffolgenden Kontrolle griff der Mann aus Belm den Beamten mit einem Faustschlag ins Gesicht an. Darauffolgend wurde der Täter bis zum Eintreffen der Polizei am Boden fixiert. Im Anschluss wurde er zu einer Polizeidienststelle gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Bei einer Durchsuchung wurde ein Messer gefunden. Da sich der Tatort in der WVZ befindet, wird eine entsprechende Anzeige eingeleitet. Das Opfer wurde durch den Schlag leicht verletzt.

