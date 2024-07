Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht Zeugen mit rotem Auto und andere

Dornstetten (ots)

Am Mittwochmorgen kam es auf der Bundesstraße 28, Einmündung Waldachtal zu einer Straßenverkehrsgefährdung mit Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 18-jährigee Audifahrer am Mittwoch, gegen 06:00 Uhr auf der B28 von Dornstetten in Richtung Horb hinter einer LKW Kolone her. Unweit der Einmündung zum Waldachtal setzte dieser unvermittelt zum Überholen an und versuchte an den fünf vor ihm fahrenden LKWs vorbeizukommen. Obwohl er spätestens bei dem dritten Fahrzeug den Gegenverkehr hätte bemerken müssen, blieb er auf der Gegenfahrbahn und setzte das rücksichtslose Überholen weiter fort. Der ihm in einem roten Auto entgegenkommende Fahrzeuglenker reagierte schnell und konnte laut Zeugen, durch ein Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß verhindern. Dennoch kam es durch das wieder Einscheren vor dem letzten LKW zu einer Berührung beider Fahrzeuge, bei der glücklicherweise nur Blechschaden in Höhe von etwa 7000EUR entstand. Aufgrund seines Fahrverhaltens wurde von der Staatsanwaltschaft die Beschlagnahme des Führerscheins des Verursachers angeordnet.

Die Polizei bittet darum, dass sich der Fahrer des roten Pkws und andere Zeugen, die den Vorgang gesehen haben, beim Polizeirevier Freudenstadt unter der Rufnummer 07441 536-0 melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell