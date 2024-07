Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Nachtrag zu der gemeinsamen Pressemitteilung vom 9.7.2024, 14:41 Uhr - Täterfestnahme nach Wohnungseinbruch

Pforzheim (ots)

Wie bereits berichtet, wurden am Montagvormittag drei Personen vorläufig festgenommen, welche im Vorfeld in ein Wohnhaus im Enzkreis eingebrochen sein sollen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass die drei Täter dasselbe Wohnobjekt bereits in der vergangenen Woche aufgesucht, dabei jedoch keine Beute erlangt hatten. Bei der Tat am Montagmorgen entwendete das Trio einen Tresor und konnte im Anschluss in der Südstadt Pforzheim von Polizeikräften vorläufig festgenommen werden.

Die drei dringend tatverdächtigen Männer wurden am Dienstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt. Gegen die beiden 20 und 38 Jahre alten Tatverdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen und in Vollzug gesetzt. Die beiden Männer befinden sich seither in Untersuchungshaft. Der 24-Jährige dritte Tatverdächtige wurde gegen Auflagen auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Calw dauern an.

Christian Schwab, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Alexander Uhr, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell