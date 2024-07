POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Rohrdorf (ots) - Aus dem Verkehr gezogen haben Polizeibeamte einen betrunkenen Autofahrer am späten Dienstagabend in Rohrdorf. Den Polizeibeamten aufgefallen war der 37-jährige Fahrer eines Audi gegen 23:00 Uhr in der Talstraße, als dieser gegenüber den Beamten angab eine Panne mit seinem Fahrzeug zu haben. In der Folge nahmen diese starken Alkoholgeruch beim ...

mehr