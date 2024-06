Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Sachbeschädigung auf dem Gelände eine Kindertagesstätte +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 20. Juni 2024, 10:00 Uhr, bis Dienstag, 25. Juni 2024, 11:00 Uhr, grub ein bislang unbekannter Täter im Sandkasten einer Kindertagesstätte in der Fehmarnstraße ein Loch. In dieses Loch stellte er eine blaue Abfalltonne, befestigte diese mit Beton und füllte sie mit Wasser. Im Anschluss wurde der Spielplatz durch den Täter mit Absperrband gesperrt.

Weiter wurde in den Spielsand der Sandkiste eine größere Menge Kieselsteine eingebracht.

Eine genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Delmenhorst, 04221 / 15590, zu melden.

