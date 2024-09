Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Bombendrohung in Diskothek - Großeinsatz endet ohne Fund

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es in der Diskothek Naava in der Industriestraße zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungsdienst. Gegen 01 Uhr war in der Leitstelle Herford ein Drohanruf eingegangen. Eine männliche Stimme hatte erklärt, dass zwei Bomben in der Diskothek platziert worden seien. Stunden später war klar: Es befanden sich keine Sprengsätze im Gebäude.

Zur Evakuierung der Diskothek wurden zahlreiche Einsatzkräfte aus benachbarten Polizeiinspektionen hinzugezogen, darunter die PI Emsland/Grafschaft Bentheim, PI Leer/Emden und PI Aurich/Wittmund. Nach einer kurzen Einsatzbesprechung, an der auch die Verantwortlichen der Diskothek teilnahmen, begann die Evakuierung. Über Lautsprecherdurchsagen wurden die Gäste dazu aufgefordert, das Gebäude umgehend zu verlassen. Dank der vorbildlichen Zusammenarbeit mit dem clubeigenen Sicherheitspersonal konnten alle Gäste sicher ins Freie geleitet werden. Der Rettungsdienst richtete auf dem nahegelegenen Parkplatz eines Supermarktes ein Evakuierungszentrum ein, zudem wurden Wärmebusse bereitgestellt. Mithilfe eines Sprengstoffspürhundes durchsuchten Beamte im Anschluss das Gebäude. Gegen 05:00 Uhr konnte schließlich Entwarnung gegeben werden.

Erste Ermittlungen legen nahe, dass der Anrufer möglicherweise ein Gast war, der zuvor nicht in die Veranstaltung gelassen wurde. Am Samstagabend fand in der Diskothek eine ausverkaufte Veranstaltung mit einem Live-Auftritt statt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten." Zudem wird die Tat zum Anlass genommen, um vor solchen Drohungen zu warnen. Jede Bedrohung wird ernst genommen und kann einen kostenintensiven Einsatz nach sich ziehen. Die entstehenden Kosten werden von den Verursachern zurückgefordert.

