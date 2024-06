Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (610) Hakenkreuze geschmiert - Zeugenaufruf

Neustadt a.d. Aisch (ots)

Im Zeitraum von Freitagabend (07.06.2024) bis Samstagmorgen (08.06.2024) beschmierten Unbekannte unter anderem ein Hoftor in Markt Bibart (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim) mit Hakenkreuzen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im genannten Zeitraum sprühten Unbekannte ein Hakenkreuz an ein Hoftor eines Anwesens "Am Graben" in neongelber Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Zudem brachten Unbekannte zwei weitere Hakenkreuze an einem Wahlplakat in der Bamberger Straße an. Hier klebten die Unbekannten ein Hakenkreuz mit einem Klebeband auf und sprühten ein Weiteres an das Plakat.

Die Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell