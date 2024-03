Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240326.1 Heide: Dieb kommt über Nacht

Heide (ots)

In der Nacht zum Montag hat sich ein Unbekannter in die Wohnung einer Seniorin in Heide geschlichen und ein Portemonnaie und ein Handy entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Nacht zum Montag ging die Geschädigte gegen 01.00 Uhr an ihrer Wohnanschrift in der Heimkehrerstraße ins Bett. Gegen 11.00 Uhr am Morgen stellte sie dann fest, dass offenbar jemand in ihrem Zuhause gewesen war und ihre Geldbörse mit mehreren hundert Euro sowie ein Handy entwendet hatte. Wie der Dieb in die Wohnung gelangte, ist bisher noch unklar. Möglicherweise nutzte er einen Nachschlüssel.

Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich mit der Heider Polizei unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell