BPOLI-KA: Zeugen gesucht: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Karlsruhe (ots) - Ein 35-Jähriger führte am Freitagnachmittag (15. März) am Karlsruher Hauptbahnhof Betäubungsmittel mit sich. Gegen 14:00 Uhr wurde der deutsche Staatsangehörige von einer Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Karlsruhe kontrolliert. Während der Kontrolle wurden in der Jackentasche ein Päckchen mit insgesamt 26,7 Gramm Kokain aufgefunden. ...

