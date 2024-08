Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei fahndet mit Bild nach Räuber - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0755

Mit einem Beschluss des Amtsgerichts Dortmund und mit Fotos sucht die Polizei Dortmund nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Der unbekannte Mann riss am 7. Februar 2024 um 10:39 Uhr in der Regionalbahn RE57 in Richtung Winterberg einem 64-jährigen Mann aus Lünen seine Kette vom Hals und flüchtete anschließend.

Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen Mann machen können.

Fotos von dem Unbekannten finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/143625

Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell