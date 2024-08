Polizei Dortmund

POL-DO: Plakativ Unfälle verhindern - helfen Sie mit!

"Unsere Kids haben keine Airbags" - mit diesem Hinweis auf das hohe Verletzungsrisiko bei Kindern warnen 700 von Radio 91.2 produzierte Plakate vor den Unfallgefahren auf Dortmunds Straßen. Bürgerinnen und Bürger können sich die Plakate in den Wachen der Dortmunder Polizei abholen (solange der Vorrat reicht):

https://dortmund.polizei.nrw/alle-polizeiwachen-im-ueberblick

Mit neun Verkehrsunfällen mit Kindern war die Zahl der Schulwegunfälle in Dortmund bereits Ende Juni 2024 höher als im gesamten Jahr 2023 (5). Die Dortmunder Polizei verfolgt jedoch die "Vision Zero". "Wir halten an unserem Ziel fest: Wir müssen Kinder als ungeschützte Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer besser schützen. Wir wollen null Schulwegunfälle", sagt dazu Polizeipräsident Gregor Lange.

Die wetterfesten Plakate produzierte Radio 91.2 jetzt im vierten Jahr in Folge. Sie hängen an Zäunen, stehen in Fenstern und warnen an Türen oder Toren. Gut sichtbar erinnern sie das ganze Jahr über an die Unfallgefahren, was ganz im Sinne der Polizei ist. Denn Verkehrsunfälle zu verhindern ist für die Polizei nicht nur zum Beginn des neuen Schuljahres eine Aufgabe - diese Aufgabe beschäftigt die Polizei das ganze Jahr über.

Die Bezirksdienste der Polizeiwachen üben bereits mit Kindern im Vorschulalter, worauf sie im Straßenverkehr achten müssen. In der Grundschule und in der 5. Klasse folgen die Angebote der Verkehrspuppenbühne und das Fahrradtraining der Verkehrsunfallprävention des Polizeipräsidiums Dortmund. An Jugendliche und junge Erwachsene richtet sich der Crash Kurs NRW.

Unfälle zu verhindern ist allerdings nicht allein eine Aufgabe der Polizei, sondern liegt in der Verantwortung aller Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer.

An diese Verantwortung appellieren auch mehrere Video-Botschafterinnen und -Botschafter, die ab Montag (19.8.2024) in der Schulanfangs-Woche in den sozialen Netzwerken des Polizeipräsidiums Dortmund aus eigener Perspektive für mehr Respekt und Rücksichtnahme auf Schulwegen werben. Daran wirken neben der Polizei auch ein Busfahrer von DSW21, Verkehrskadetten der Verkehrswacht Dortmund und ein fliegender Notarzt mit.

Siehe auch: https://dortmund.polizei.nrw/presse/schulstrassen-sollen-schulwege-sicherer-machen-pilotprojekt-von-polizei-und-stadt-dortmund-startet

