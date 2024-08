POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt in Geseke: 14jähriges Opfer außer Lebensgefahr

Dortmund (ots) - 14.08.24, 17:58 Uhr 59590 Geseke, Ostmauer Versuchtes Tötungsdelikt in Geseke: Ermittlungskommission des Polizeipräsidiums Dortmund eingesetzt Lfd. Nr.: 0748 Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und des Polizeipräsidiums Dortmund. Am 14.08.24, um 17:58 Uhr, kam es an der ...

mehr