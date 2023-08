Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Niederfischbach (ots)

Am 24.08.2023 wurde zwischen 10:00 und 11:00 Uhr ein auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in Niederfischbach geparkter PKW unfallbeschädigt. Offenbar ist ein neben dem PKW ein- oder ausparkendes Fahrzeug aufgrund zu geringen Seitenabstandes mit dem PKW in Berührung gekommen, der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Wer kann Angaben zum Unfall oder Unfallverursacher machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

