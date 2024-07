Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mutmaßlich berauscht mit E-Scooter unterwegs - Fahrer kommt in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 30.07.2024, ist ein mutmaßlich berauschter E-Scooter-Fahrer in WT-Waldshut von einer Polizeistreife gestoppt worden. Der merklich alkoholisiert wirkende 38-jährige Mann war gegen 20:00 Uhr an einem verbalen Streit am Busbahnhof beteiligt, der von der Polizei geschlichtet wurde. Als er sich auf seinem, zunächst zu Fuß begonnenen Heimweg auf einen E-Scooter schwang, wurde er angehalten. Ein Versicherungsschutz für den E-Scooter bestand nicht. Ein Alcomatentest beim Fahrer ergab über zwei Promille, aber auch ein Drogentest verlief positiv auf Amphetamine und Cannabis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die unter Zwang durchgeführt werden musste. Dabei soll der Tatverdächtige versucht haben, die Polizeibeamten anzugreifen. Beleidigende Äußerungen blieben ebenfalls nicht aus. Da sich der aggressive Tatverdächtige nicht beruhigte, wurde er in Gewahrsam genommen.

