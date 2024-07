Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Todtnau: Motorradfahrer kommt von Landstraße ab - zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 30.07.2024, gegen 13.35 Uhr, kam ein 29-jähriger Motorradfahrer von der Landstraße 151 ab. Er wurde leicht verletzt, seine Mitfahrerin wurde schwer verletzt. Der 29-Jährige befuhr mit einem gemieteten Motorrad die Landstraße 151 vom Hochkopf kommend in Richtung Präg, als er vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit nach rechts von der Landstraße abkam und in das Bankett stürzte. Beide Verletzte wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt etwa 4.000 Euro.

