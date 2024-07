POL-FR: Emmendingen: Hochwertiges Pedelec aus Garage entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Montagmorgen, 29.07.2024, gegen 7.15 Uhr konnten zwei junge Männer im Bereich der Basler Straße in Freiburg vorläufig festgenommen werden, nachdem diese in einer benachbarten Tankstelle verschiedene Waren mit einer offensichtlich entwendeten Kreditkarte einkaufen wollten. Die anschließend durchgeführten Ermittlungen ergaben, dass die entwendete ...

mehr