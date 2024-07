Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg/Endingen: Nach PKW-Aufbruch vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 29.07.2024, gegen 7.15 Uhr konnten zwei junge Männer im Bereich der Basler Straße in Freiburg vorläufig festgenommen werden, nachdem diese in einer benachbarten Tankstelle verschiedene Waren mit einer offensichtlich entwendeten Kreditkarte einkaufen wollten.

Die anschließend durchgeführten Ermittlungen ergaben, dass die entwendete Kreditkarte kurz zuvor bei einem Pkw-Aufbruch in Endingen abhandenkam. Nach dem Aufbruch lösten die beiden Männer zwei Bahntickets, um von der Tatörtlichkeit in Endingen nach Freiburg zu gelangen.

Bei den vorläufig Festgenommenen handelt es sich um zwei marokkanische Staatsangehörige im Alter von 19 und 21 Jahren.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

