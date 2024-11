Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto kollidiert mit Pferd

Sondershausen (ots)

Auf der Landstraße zwischen Sondershausen und Badra kam es am Montagmorgen gegen 04.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem freilaufenden Pferd. Beide Fahrzeuginsassen des Pkw trugen von der Kollision leichte Verletzungen davon. Das Pferd wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass es an der Unfallstelle durch einen Veterinärmediziner eingeschläfert werden musste. Das Fahrzeug erlitt einen erheblichen Schaden und musste abgeschleppt werden. Bis etwa 7 Uhr kam es an der Unfallstelle zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

