POL-HSK: Fußgänger von Auto erfasst, Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall mit Autobeteiligung "Hinterm Friedhof" am Montagabend bittet die Polizei um Hinweise. Kurz nach 18:30 Uhr ist ein Auto vom Unfallort geflüchtet. Ersten Erkenntnissen nach hatte es zuvor Personen auf dem Gehweg erfasst. Ein 55-jähriger Briloner ist dabei schwer verletzt worden. Ein 13-jähriger Junge ist bei dem Unfall leicht verletzt worden. Die beiden Verletzten und ein weiterer 8-jähriger Junge waren als Fußgänger unterwegs. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass das Auto in Richtung "Lindenweg" gefahren ist. Bei der Unfallaufnahme war auch ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam eingesetzt. Die Polizei hat Beweismittel sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat den Unfall übernommen, die Ermittlungen laufen. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich mit einer Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Die Polizeiwache in Brilon ist unter der Telefonnummer 02961 - 90200 erreichbar.

