Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Brilon (ots)

Schwer verletzt worden ist ein 52-jähriger Briloner Montagabend, als er mit seinem Fahrrad auf dem Nehdener Weg gefahren ist. Gegen 21:10 Uhr war er in Richtung Briloner Innenstadt unterwegs. Ein 32-jähriger Autofahrer aus Brilon war zeitgleich vom Ostring in Richtung Am Patbergschen Dorn unterwegs und wollte in den Nehdener Weg abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Radfahrer. Der Autofahrer ist bei dem Unfall nicht verletzt worden. Der schwerverletzte Radfahrer ist in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Verkehrskommissariat hat den Unfall übernommen und ermittelt.

