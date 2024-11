Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei identifiziert Einbrecher und stellt Beweismittel sicher, aufmerksame Zeugen sind Teil des Einbruchschutzes

Brilon, Hochsauerlandkreis (ots)

Wieder ist der Polizei ein Erfolg und Schlag gegen die Einbruchskriminalität gelungen. Vier Männer haben sich Freitagabend gewaltsam und unbefugt Zutritt in eine Firma an der "Oststraße" verschafft. Aufmerksame Zeugen informierten die Polizei und die identifizierte die vier mutmaßlichen Täter. Zivilpolizisten kontrollierten die Männer im Alter von 13, 15, 22 und 37 Jahren und das Auto, mit dem sie unterwegs waren. Alle vier haben die rumänische Staatsangehörigkeit. Sie waren in einem Auto mit polnischen Kennzeichen unterwegs. Außerdem hat die Polizei Hinweise, dass ein weiteres Auto mit deutschen Kennzeichen in Verbindung dazu steht. Dieses Kennzeichen und auch das Auto waren gestohlen. Die Polizei hat Beweismittel sichergestellt. Die vier Tatverdächtigen sind mit zur Polizeiwache genommen worden. Nach Abschluss der Maßnahmen auf einer Polizeiwache sind sie entlassen worden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Der Polizei ist der Einbruchschutz ein wichtiges Anliegen!

- Achten Sie auf verdächtige Personen und Situationen - Rufen Sie im Verdachtsfall sofort die Polizei über 110 - Lassen Sie sich kostenlos und neutral von Ihrer Polizei zum Einbruchschutz beraten

Für Fragen und Beratungen rund um den Einbruchschutz ist im Hochsauerlandkreis der Kriminalpräventionsexperte Thomas Wüllner unter 0291 - 908 7727 für Bürgerinnen und Bürger erreichbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell