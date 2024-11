Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei im Hochsauerlandkreis ist bei der NRW-Plakatkampagne ,,Besser ohne Messer" dabei

Hochsauerlandkreis (ots)

Auch die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis engagiert sich im Rahmen der NRW-Plakatkampagne "Besser ohne Messer". NRW-Innenminister Herbert Reul gab am Montag (04.11.) den Auftakt und präsentierte die mehrsprachigen Plakate. Mit dem Appell "Besser ohne Messer" bilden die Plakate einen weiteren Baustein der Landeskampagne gegen Messergewalt. Bei der Kampagne #BesserOhneMesser geht es um die Bekämpfung der Messergewalt im öffentlichen Raum. Neben den Plakaten, die bereits in den Polizeiwachen im HSK und auch in anderen öffentlichen Einrichtungen hängen, werden die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Bezirksdienstes in Unterbringungseinrichtungen und kommunalen Flüchtlingsunterkünften zielgenaue und zielgruppenspezifische mehrsprachige Präventionshinweise verteilen und mit den Menschen ins Gespräch kommen. "Wir wollen die wichtigen Botschaften verständlich verbreiten und so viele Menschen wie möglich erreichen, um Messergewalt nachhaltig und effektiv zu verhindern. Das Messer gehört nicht auf die Straße!", sagt der Abteilungsleiter Polizei Thomas Vogt. Eine Sonderauswertung des Landeskriminalamts NRW ergibt landesweit einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen von Gewaltdelikten im öffentlichen Raum unter Verwendung des Tatmittels Messer. Im Hochsauerlandkreis hingegen konnte kein Anstieg festgestellt werden und die Fallzahlen befinden sich auf niedrigen Niveau. "Trotzdem ist jede Messertat eine Tat zu viel", so Vogt weiter.

