Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruchdiebstahl auf Firmengelände

Eslohe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Eslohe-Bremke gegen 03:00 Uhr zu einem versuchten Einbruchdiebstahl auf einem Firmengelände in der Straße "Am Stakelbrauk". Es gab Hinweise, dass sich mindestens eine Person unbefugt auf dem Gelände befand. Die Polizei wurde daraufhin benachrichtigt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass keine Gegenstände entwendet worden sind. Der bislang unbekannte Täter flüchtete noch vor dem Eintreffen der ersten Polizeikräfte. In unmittelbarer Nähe zu dem Gelände konnte ein PKW mit britischem Kennzeichen festgestellt werden, der daraufhin für weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei sichergestellt wurde.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291 90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell