Staudernheim (ots) - Am Donnerstagvormittag gegen 10:20 Uhr befuhr eine 77-jährige Frau mit ihrem Pkw die L 232 aus Richtung Bad Sobernheim kommend in Richtung Staudernheim. Nach dem Ortsausgang von Bad Sobernheim überholte sie zunächst eine Fahrradfahrerin. Aus noch ungeklärter Ursache scherte die 77-Jährige danach jedoch nicht wieder nach rechts ein, so dass es auf der Gegenfahrspur zum Frontalzusammenstoß mit ...

