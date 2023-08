POL-EL: Schüttorf - HU-Plakette abgelaufen

Hoogstede (ots) - In der Zeit vom 11. August, 22.00 Uhr, bis zum 12. August, 01.00 Uhr, kam es in Hoogstede, an der Hauptstraße zu einem Fahrraddiebstahl. Hierbei wurde ein verschlossenes schwarzes Trekkingrad der Marke "Greens" entwendet. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel.: 05943-92000 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

mehr