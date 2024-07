Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall aufgrund gesundheitlicher Ursache - Hinweise erbeten

Staudernheim (ots)

Am Donnerstag prallte gegen 11:15 Uhr ein 77-jähriger Mann mit seinem Pkw in der Odernheimer Straße gegen eine Grundstücksmauer. Unfallursächlich dürfte ein plötzliches körperliches Unvermögen aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung sein. Das Fahrzeug wies mehrere Schäden auf, welche auf ein vorangegangenes Unfallgeschehen hindeuten. Der Mann war aus Richtung Bad Sobernheim kommend unterwegs. Hinweise auf mögliche Unfallstellen werden erbeten an die Polizeiinspektion Kirn. Der 77-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

