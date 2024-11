Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Wohnungseinbruch

Meschede (ots)

Ohne Erfolg haben Unbekannte versucht in eine Wohnung in der "Apostelstraße" einzubrechen. Gewaltsam wollten der oder die Täter sich Zutritt verschaffen. Sie richteten Sachschaden an, bevor sie unerkannt fliehen konnten. Zeugen haben den Einbruchversuch Mittwoch gegen 19 Uhr festgestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 - 90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell