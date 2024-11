Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndungen

Sundern/ Essen / Arnsberg (ots)

Die Polizei sucht Hinweise zu der Identität eines Tatverdächtigen, der eine Geldbörse entwendet und anschließend eine EC-Karte daraus benutzt haben soll. Die Tat ereignete sich am 17.05.2024 zwischen 16:40 Uhr und 17:15 Uhr in Sundern. Weitere Informationen und Fotos des Verdächtigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei unter: https://polizei.nrw/fahndung/146575 Die Polizei fragt jetzt: Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise können telefonisch unter 0291/90200, per E-Mail an poststelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de oder über das Fahndungsportal gegeben werden.

Die Polizei Essen sucht nach zwei Tatverdächtigen, die in Arnsberg wohnhaft sind: Am 03. März diesen Jahres schlugen die beiden Männer in Essen-Altendorf einer Frau mit Fäusten in das Gesicht und entrissen der ihr die am Hals getragenen Goldketten und eine Jacke. Anschließend flohen die Tatverdächtigen mit einer Goldkette und der Jacke als Raubbeute. Einer der Tatverdächtigen kam Minuten später zurück. Er schlug der Geschädigten eine Glasflasche auf den Kopf. Die Geschädigte verletzte sich durch die Schläge und dem Flucht bedingten Sturz schwer. Die Tatverdächtigen Brüder sollen auf die Namen COLLINS und CALVIN hören. Weitere Informationen und Fotos der Verdächtigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei unter: https://polizei.nrw/fahndung/151198 Wenn Sie Hinweise zu den gesuchten Personen geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de

