POL-GT: BMW-Fahrer touchiert Scooter-Fahrerin und flüchtet

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Donnerstagmorgen (22.02., 09.15 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über eine Verkehrsunfallflucht an der Kreuzung Oelder Straße/ Ringstraße in Kenntnis gesetzt. Den Erkenntnissen zufolge befuhr eine 18-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück mit einem E-Scooter den Geh- und Radweg der Ringstraße in Richtung Bahnhof Rheda. Dabei beabsichtigte die 18-Jährige die Oelder Straße zu queren. Zur gleichen Zeit befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen BMW die Ringstraße in gleiche Richtung und beabsichtigte nach rechts auf die Oelder Straße abzubiegen. Hierbei touchierte der BMW-Fahrer die Scooter-Fahrerin am Bein, so dass diese leicht verletzt wurde. Der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Hauptstraße fort.

Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Geschehen machen oder kann Hinweise auf den Fahrer des grauen BMW machen? Wenn Sie uns Hinweise geben oder Angaben dazu machen können, melden Sie sich bei der Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0.

