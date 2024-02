Polizei Gütersloh

POL-GT: Telefonbetrüger in Langenberg aktiv

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Seit Donnerstagmorgen (22.02.) sind in Langenberg Telefonbetrüger aktiv. Sie gaukeln am Telefon vor, dass es in der Nachbarschaft der Angerufenen zu Einbrüchen gekommen sei. Anschließend fordern Sie Geld und Wertgegenstände. Angeblich, um sie in amtliche Verwahrung zu nehmen. Die Betrüger haben aber auch noch eine andere Masche, mit der sie ihre vermeintlichen Opfer schocken und sie um ihr Geld zu bringen. Sie berichten von schlimmen Unfällen, in die Angehörige verwickelt sind und fordern eine Kaution.

Die Polizei warnt! Seien Sie bei jeglichen unbekannten Anrufern misstrauisch. Lassen sie bei unbekannten Telefonnummern einen Anrufbeantworter das Telefonat aufzeichnen und rufen Sie zurück, wenn Sie möchten. Machen Sie am Telefon niemals Angaben über Wertgegenstände in Ihrem Haushalt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich Langenberg gemacht? Die Telefonnummer der Vermittlung lautet 05241 869-0.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell