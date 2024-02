POL-GT: Pedelec-Fahrer stürzt auf der Siechenstraße - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (MK) - Unbekannte Täter haben sich am frühen Mittwochnachmittag (21.02., 14.15 - 14.45 Uhr) gewaltsam Zutritt in zwei Wohnungen sowie in Büroräume auf einem landwirtschaftlichen Hof an der Rhedaer Straße verschafft. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen die Einbrecher zunächst ein Fenster einer dortigen Erdgeschosswohnung ein. Von dort gelangten die Täter ebenfalls in eine ...

