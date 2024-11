Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall Flucht

Winterberg (ots)

Freitag, 15.11.2024, 22:30 Uhr

Winterberg OT Niedersfeld

Ein 38-jähriger holländischer Fahrer eines PKW befuhr am Freitag die Ruhrstraße in Niedersfeld und fuhr über eine Verkehrsinsel. Hier beschädigte er ein dort stehendes Verkehrsschild und kam an einer Hauswand zum Stehen. Im Anschluss flüchtete der Fahrer und sein Beifahrer fußläufig in unbekannte Richtung. Ermittlungen ergaben, dass sich der Fahrer und Beifahrer im Krankenhaus Winterberg aufhielten, welches sie selbstständig aufsuchten. Beide Personen wurden im Krankenhaus angetroffen. Auf Grund erster Verdachtsmomente wurde beim Fahrer ein Alkoholtest durchgeführt. Anhand des Ergebnisses wurden Blutproben beim Fahrer angeordnet. Neben dieser Blutprobe erwarten den Fahrer Anzeigen wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit. Am Fahrzeug und der Hauswand entstand erheblicher Sachschaden.

Rem.

