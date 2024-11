Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus

Meschede (ots)

In der "Teichstraße" ist Samstag in der Zeit zwischen 13 Uhr bis 18:35 Uhr eingebrochen worden. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang und durchsuchten das Haus. Dabei haben sie Schaden angerichtet. Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Polizei davon aus, dass sie ohne Beute in unbekannte Richtung geflüchtet sind. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 in Verbindung zu setzen.

