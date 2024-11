Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sundern (ots)

Am vergangenen Freitag gegen 07:00 Uhr befuhr ein Rollerfahrer die Allendorfer Straße in Sundern-Allendorf. In Höhe einer Grundstückseinfahrt zu einer Tankstelle, in Fahrtrichtung Sundern, musste der 55-jährige Mann aus Sundern stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit einem PKW zu vermeiden, der aus der Einfahrt herausfuhr. Dabei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02933/90200 bei der Polizeiwache in Sundern zu melden.

