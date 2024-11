Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendieb

Apolda (ots)

Kosmetika im Wert von über 800 Euro entwendeten Diebe aus einer Drogerie am Alexander-Puschkin-Platz in Apolda. Bei ihrer Tat am 17.04.2024 wurden sie in der Filiale videografiert. Dadurch konnte bislang einer der beiden Täter identifiziert werden. Für Informationen zu dem anderen Mann wird nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht. Wer kann Hinweise zu der abgebildeten Person geben? Hinweise werden durch die Polizei in Apolda unter der Telefonnummer 03644 541-0 oder per E-Mail pi.apolda@polizei.thueringen.de entgegengenommen. Bitte jeweils das Aktenzeichen 0100548/2024 mit angeben.

Der Beschluss zur Einleitung einer Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell