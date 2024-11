Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw fährt gegen Laterne

Weimar (ots)

Ein 58-jähriger Renault-Fahrer übersah aufgrund von Nebel eine Straßenlaterne, als er am Dienstagabend die Berkaer Straße befuhr. Diese befand sich im Einmündungsbereich zur Belvederer Allee. Beim Abbiegevorgang geriet er zu weit nach rechts und kollidierte mit der am Fahrbahnrand stehenden Laterne, die dadurch beschädigt wurde. Auch am Pkw entstand unfallbedingter Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

