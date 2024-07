Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Raub eines Mobiltelefons und einer Musikbox - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Im Holze

01.07.2024, 23:30 Uhr

Unbekannte raubten am späten Abend des 01.07.24 einen 21-Jährigen in der Straße Im Holze in Wolfsburg aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 21 Jahre alter Wolfsburger saß in einer auf dem dortigen Spielplatz befindlichen Holzhütte und hörte Musik, als sich plötzlich zwei unbekannte männliche Personen zu ihm setzten. Nach kurzer Zeit bedrohte ihn einer der Männer mit einem Taschenmesser und drängte den 21-Jährigen zur Herausgabe seines Mobiltelefons. Nachdem der Wolfsburger dieses übergeben hatte, nahm der Unbekannte auch seine Musikbox an sich. Daraufhin verließen die beiden Männer den Spielplatz in Richtung Rabenbergstraße.

Die beiden unbekannten Täter waren etwa 20 Jahre alt und sprachen akzentfreies Deutsch. Einer der beiden war etwa 1,75 m groß, schlank und dunkel gekleidet. Des Weiteren trug er eine auffällige Tätowierung in Form eines Sterns auf dem rechten Handrücken zwischen Daumen und Zeigefinger.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder die Tat beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell