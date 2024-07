Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand einer Garage - eine Person leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Mörse, Altmarkring

06.07.24, 11:43 Uhr

Zum Vollbrand einer Tiefgarage kam es am Samstagmittag in der Straße Altmarkring im Wolfsburger Stadtteil Mörse. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Nachdem die Polizei durch die Leitstelle der Feuerwehr über den Brand informiert worden war, machte sich eine Funkstreifenwagenbesatzung unverzüglich auf den Weg zum Brandort.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie eine starke Rauchentwicklung fest, die aus der Garage eines Einfamilienhauses drang. Ein darin befindlicher PKW stand in Vollbrand. Die kurz darauf eintreffenden Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren konnten den Brand vollständig löschen. Der 66 Jahre alte Hauseigentümer wurde bei dem Brand leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg gebracht. Des Weiteren entstand ein Gebäudeschaden an der Garage sowie an einem Nebengebäude in noch nicht bekannter Höhe.

Die Ermittler der Polizei haben den Brandort beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

