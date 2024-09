Polizei Köln

POL-K: 240924-4-K Aktive Verkehrsberatung auf dem Fahrrad für Menschen ab 60 Jahren in Leverkusen

Köln (ots)

Die Polizei Köln lädt für Dienstag (8. Oktober) Menschen ab 60 Jahren zu einer kostenfreien Fahrradtour ein, bei der der sichere Umgang mit typischen Verkehrssituationen im Fokus steht. Auf einer Strecke von rund acht Kilometern Länge durch das Leverkusener Stadtgebiet werden die Teilnehmenden in realen Situationen für mögliche Gefahren im Straßenverkehr sensibilisiert.

Im Rahmen der Tour werden auch Verkehrsregeln und Verkehrszeichen der Straßenverkehrsordnung anschaulich erläutert. Die begleitenden Polizistinnen und Polizisten legen dabei besonderen Wert auf praktische Tipps - vor allem in Hinblick auf den sogenannten "Gefahrenbereich LKW" und das Verhalten an Kreuzungen.

Der Leiter der Direktion Verkehr Frank Wißbaum macht deutlich: "Mit unserer geführten Fahrradtour in Leverkusen möchten wir gezielt Menschen ab 60 Jahren für die Herausforderungen des Straßenverkehrs sensibilisieren. Uns ist es wichtig, Radfahrenden dieser Altersgruppe mehr Sicherheit und ein gestärktes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten im Straßenverkehr zu vermitteln. Die positive Resonanz auf unsere erste Veranstaltung in Köln hat uns deutlich gezeigt, wie groß der Bedarf in dieser Zielgruppe ist. Es ist uns wichtig, unsere Präventionsarbeit gezielt auf ältere Verkehrsteilnehmende auszurichten und ein Bewusstsein für die gegenseitige Rücksichtnahme zu schaffen."

Treffpunkt und Zeit:

Ostermann-Arena in Leverkusen

10 Uhr

Vor der Abfahrt bieten Fachleute der Verkehrsunfallprävention eine kostenlose Helmberatung an. Unterstützt wird die Aktion durch die Stadt Leverkusen und den ADFC Leverkusen, der vor der Abfahrt die mitgebrachten Fahrräder/Pedelecs auf Verkehrstauglichkeit überprüft und anschließend die Tour begleiten wird.

Die Teilnahme ist nur mit Helm, festem Schuhwerk und eigenem Fahrrad möglich. Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Kapazitäten sind begrenzt.

Interessierte können sich telefonisch unter 0221/229-6060 oder per E-Mail an Sicher.Mobil.Koeln@polizei.nrw.de anmelden. (cw/de)

