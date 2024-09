Polizei Köln

POL-K: 240924-2-K Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und Betrug - vierstellige Bargeldsumme abgehoben

Köln (ots)

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei einen mutmaßlichen Taschendieb und Betrüger. Er steht im Verdacht, am Dienstagnachmittag (20. Februar) in einer Bankfiliale auf der Neusser Straße die Debitkarte einer 77-Jährigen entwendet und anschließend an mehreren Bankautomaten eine vierstellige Summe abgehoben zu haben.

Die Fotos des Tatverdächtigen sind unter folgendem Link einsehbar: https://polizei.nrw/fahndung/146843

Hinweise zum Gesuchten nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 73 per Telefonnummer unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ja/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell