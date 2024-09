Polizei Köln

POL-K: 240923-5-K Polizei warnt vor aktueller Betrugsmasche "Quishing" - Falsche Briefe von vermeintlichen Kreditinstituten im Umlauf

Mit einer neuen Betrugsmasche "Quishing" versuchen Kriminelle, sensible Daten mittels QR-Code zu erbeuten. Hierfür verschicken sie falsche Briefe im Namen von bekannten Kreditinstituten, bei denen die Betroffenen die darin befindlichen QR-Codes scannen sollen. Sie werden auf echt aussehende, aber von Kriminellen erstellte Internetseiten weitergeleitet, wo sie ihre Zugangsdaten und Passwörter eingeben sollen. Sensible Daten gelangen so in die Hände von Kriminellen, mit denen sie Konten plündern.

Die Kriminalpolizei empfiehlt:

-Misstrauisch sein! QR-Code erst dann scannen, wenn Sie bei der Bank nachgefragt haben, ob dieses Schreiben echt ist. Seien Sie bei der Nutzung von QR-Codes genauso sorgfältig wie beim Umgang mit E- Mails von unbekannten Absendern mit unbekannten Anhängen.

-Nutzen Sie zum Schutz Ihrer eigenen Daten bei Passwörtern und auch beim Online-Banking immer eine Multi-Faktor-Authentifizierung (zum Beispiel: Freigabe des Auftrags durch SMS-Bestätigung). Selbst wenn Kriminelle durch Phishing Ihre Daten erhalten haben sollten - die SMS an ihr Handy erhalten sie nicht!

-Sollten Sie einen solchen Betrugsversuch bemerken oder bereits darauf reagiert haben, wenden Sie sich umgehend an die Polizei. Wenn Sie bereits Geld transferiert haben, kontaktieren Sie sofort das Kreditinstitut und lassen Sie Ihr Konto sperren. Nutzen Sie den Sperr-Notruf 116116.

Die Pressemeldung vom LKA NRW ist unter folgendem Link zu finden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/58451/5849812 (ja/de)

