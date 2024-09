Polizei Köln

POL-K: 240923-2-K Begleitung in die digitale Welt - Einladung zum 5. Onlineabend am Donnerstag (26. September)

Köln (ots)

Mit der Übergabe des ersten Smartphones an Kinder eröffnet sich eine Welt mit vielen Möglichkeiten. Dass hinter all der Faszination und Euphorie auch eine Fülle von Gefahren und Risiken verborgen sind, ist den Schützlingen oft nicht bewusst. Daher brauchen sie beim Einstieg in die digitale Welt die Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten. Die Weitergabe ihres Wissens und ihrer Erfahrungen sind Grundlage zur Entwicklung von Medienkompetenz, die Menschen in der heutigen Zeit zwingend im Umgang mit dem Internet benötigen.

Die Kriminalhauptkommissare Sabine Klemens, Eric Dieden, Martina Rautenberg und Guido Kümpel des Polizeipräsidiums Köln und der Kreispolizeibehörde des Rhein-Erft-Kreises, führen live aus dem "Digitalen Beratungs- und Präventionszentrum der Polizei NRW in Köln", durch den Abend und beantworten am Donnerstag (26. September) im Zeitraum von 18 bis 20 Uhr Fragen wie: Was ist Sexting? Was ist Cybergrooming? Was darf online versendet werden? An wen werden Daten und Fotos freiwillig und vermutlich "für immer" geliefert? Was macht Polizei im Anzeigenfall? Wer hat Kontakt zu meinem Kind? Wie kann ich das feststellen? Wo finde ich Hilfe zur Selbsthilfe?

Um sich anzumelden, senden Sie bitte bis zum 25. September eine E-Mail mit dem Betreff: ANMELDUNG an folgende E-Mail-Adresse: onlineabend.koeln@polizei.nrw.de. Der Anmeldeprozess erfolgt automatisiert. Fügen Sie keinen weiteren Text ein. Sie erhalten am Tag der Veranstaltung einen Link für die Teilnahme an Ihre E-Mail-Adresse. Dieser Link darf geteilt werden.

Weitere Informationen zum Onlineabend finden Sie unter folgendem Link: https://koeln.polizei.nrw/artikel/onlineabende-des-cybercrime-expertenteams. (ja/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell