POL-K: 240923-1-K Kollision auf Fußgängerüberweg - 56-Jähriger schwer verletzt in Klinik

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Am späten Samstagabend (21. September) ist ein 45 Jahre alter Kölner an seiner Haustür in Rath-Heumar von mindestens zwei Unbekannten durch mehrere Stiche in den Oberkörper schwer verletzt worden. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und sucht Zeugen. Nach derzeitigen Ermittlungsstand ...

