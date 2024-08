POL-DN: Auffahrunfall auf der B56 zwischen Soller und Froitzheim - Drei Personen verletzt

Düren (ots) - Am Montagabend (26.08.2024) kam es in Gürzenich zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Gegen 20 Uhr ging bei den Einsatzkräften ein Notruf über einen Brand in der Valencienner Straße ein. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein großflächiger Brand in einem Garagenhof ausgebrochen war. Glücklicherweise befanden sich keine Personen in Gefahr. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte das Feuer innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle ...

