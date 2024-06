LPI-NDH: Mähroboter entwendet

Oldisleben (ots) - Am Montag kam ein Kind nach einem Verkehrsunfall ins Krankenhaus. Der Zwölfjährige befuhr am Abend mit seinem Fahrrad die Klostergasse, als er aus noch ungeklärter Ursache gegen ein am Fahrbahnrand geparkten Pkw stieß. Das Kind erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. An dem abgestellten Auto entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

