Polizei Köln

POL-K: 240923-3-BN/K/BAB Auffahrunfall am Stauende auf der BAB 61 - 34-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Köln (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Ende eines Staus auf der Bundesautobahn 61 ist der Fahrer eines Vans (34) lebensgefährlich verletzt worden. Zwei LKW-Fahrer (50, 65) wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 34-Jährige am Montagmorgen (23. September)gegen 8.30 Uhr mit seinem Van auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Venlo unterwegs. Hinter der Tank- und Rastanlage Peppenhoven fuhr er in den staubedingt auf dem rechten Fahrsteifen wartenden LKW eines 65-Jährigen. Der 7,5-Tonner wurde wiederum auf den davorstehenden 40 Tonner (Fahrer: 50) geschoben. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert derzeit die Spuren am Unfallort. Die Richtungsfahrbahn Venlo ist aktuell ab dem Autobahnkreuz Meckenheim gesperrt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Köln telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell