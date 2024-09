Polizei Köln

POL-K: 240924-3-K Hotelier von Einbrechern geweckt - Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Köln (ots)

In der Nacht zu Dienstag (24. September) haben Polizisten zwei mutmaßliche Hotel-Einbrecher (52, 39) in Köln-Gremberghoven vorläufig festgenommen. Der Hotelier (34) hatte die Polizei alarmiert, nachdem er gegen 2.30 Uhr durch Geräusche geweckt worden war und zwei maskierte Männer an der Rezeption beobachtet hatte. Als die Einbrecher versuchten, auch seine Wohnungstür im Hotel aufzubrechen, kletterte er mit seiner Frau aus dem Schlafzimmerfenster. Während die Polizisten das Gebäude umstellten, versuchten die beiden Männer, durch den Haupteingang zu flüchten und warfen einen Beutel mit Schraubendrehern und Bargeld weg. Die Beamten stellten das mutmaßliche Einbruchswerkzeug sowie die das erbeutete Bargeld sicher. Die beiden Männer werden heute einem Haftrichter vorgeführt. (as/de)

