Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Räuberischer Diebstahl von Zigaretten, Polizei identifiziert Tatverdächtigen

Eslohe (ots)

Ein 53-jähriger Mann aus Erkrath steht im Verdacht, Dienstag gegen 14:30 Uhr in einem Supermarkt an der "Tölckestraße" Zigaretten entwendet zu haben. Der Tatverdächtige mit kosovarischer Staatsangehörigkeit wehrte sich dann gegen die Zeugen, die ihn auf den Diebstahl angesprochen haben. Er setzte sich körperlich zur Wehr und bedrohte die Zeugen verbal. Der Tatverdächtige war zuvor mit drei weiteren Männern im Geschäft, die geflohen sind. Die Polizei geht davon aus, dass auch sie an dem Diebstahl beteiligt gewesen sein könnten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

